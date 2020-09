Perin positivo al coronavirus, salta il Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid, salterà quindi la trasferta di Napoli. A riportarlo è Sky Sport. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere del Genoa Mattiaè risultatoal Covid, salterà quindi la trasferta di. A riportarlo è Sky Sport. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport… - Sport_Mediaset : +++ #PERIN POSITIVO AL #COVID: NON CONVOCATO PER #NapoliGenoa +++ #SportMediaset - napolimagazine : GENOA - Maran: 'Perin indisponibile, è positivo al tampone, il Napoli è una delle squadre più scomode da affrontare… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #Maran: “#Perin positivo, ma non era in allenamento. Il #Napoli è una delle squadre più scomode” Il tecnico del #Genoa in co… -