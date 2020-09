Perché Putin rischia di perdere il controllo (Di sabato 26 settembre 2020) L'avvelenamento del dissidente Aleksej Naval'nyj è un segno di debolezza del capo del Cremlino. Circondato da un cerchio magico di cortidiani senza scrupoli, Vladimir Putin ha parecchi nemici. E già qualcuno pensa a sostituirlo.Aleksej Naval'nyj è stato dimesso dall'ospedale di Berlino. Ma per Vladimir Putin non è una buona notizia. Dopo che il più mediatico degli oppositori del Cremlino è stato avvelenato su un aereo di linea russo lo scorso 20 agosto, per il presidente-zar è diventato tutto più complicato. Usare metodi brutali e coercitivi per fermare il declino del suo partito nelle province orientali. Scansare le accuse di violenza di Stato. Sostenere che lui in tutto questo non c'entra nulla. Persino foraggiare guerre all'estero. «Il problema è che Putin oggi non ... Leggi su panorama (Di sabato 26 settembre 2020) L'avvelenamento del dissidente Aleksej Naval'nyj è un segno di debolezza del capo del Cremlino. Circondato da un cerchio magico di cortidiani senza scrupoli, Vladimirha parecchi nemici. E già qualcuno pensa a sostituirlo.Aleksej Naval'nyj è stato dimesso dall'ospedale di Berlino. Ma per Vladimirnon è una buona notizia. Dopo che il più mediatico degli oppositori del Cremlino è stato avvelenato su un aereo di linea russo lo scorso 20 agosto, per il presidente-zar è diventato tutto più complicato. Usare metodi brutali e coercitivi per fermare il declino del suo partito nelle province orientali. Scansare le accuse di violenza di Stato. Sostenere che lui in tutto questo non c'entra nulla. Persino foraggiare guerre all'estero. «Il problema è cheoggi non ...

Mintauros1 : RT @panorama_it: L'avvelenamento del dissidente Aleksej Naval'nyj è un segno di debolezza del capo del Cremlino. Circondato da un cerchio m… - panorama_it : L'avvelenamento del dissidente Aleksej Naval'nyj è un segno di debolezza del capo del Cremlino. Circondato da un ce… - Lupo1960 : @marina_catucci Non ci credo, cioè ci credo perché Trump ormai è come un Lukashenko qualunque neanche un Putin… - RosaDeRosa18 : @MPSkino Gentaglia ipocrita fino al midollo. Hanno votato a favore, perchè Lukashenko è protetto e sostenuto da Put… - paolominervino : RT @LucianoRomeo9: Putin candidato al Nobel per la Pace. Non so perché, ma lo vedrei meglio per quello della Chimica. spinoza,it -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Putin Prigozhin, perché gli Usa affondano lo "chef" di Putin Formiche.net