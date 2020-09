Per la Jomi Salerno netta vittoria in casa contro l’Ariosto Ferrara (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinetta vittoria della Jomi Salerno che supera in maniera agevole l’Ariosto Ferrara tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale terza giornata della Serie A Beretta. Finisce 35 – 13 in favore della formazione allenata da coach Laura Avram che centra la terza vittoria su altrettante gare sin qui disputate. LA PARTITA: Parte subito forte la Jomi Salerno che piazza un parziale di tre reti a zero. Al 13′ le campane allungano ancora il passo grazie alle reti di Gomez e Romeo (7 – 2). Capitan Napoletano e compagne continuano a premere il piede sull’acceleratore: al 20′ il tabellone recita 10 – 3 in favore delle campane. La prima frazione di gioco si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidellache supera in maniera agevole l’Ariostotra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale terza giornata della Serie A Beretta. Finisce 35 – 13 in favore della formazione allenata da coach Laura Avram che centra la terzasu altrettante gare sin qui disputate. LA PARTITA: Parte subito forte lache piazza un parziale di tre reti a zero. Al 13′ le campane allungano ancora il passo grazie alle reti di Gomez e Romeo (7 – 2). Capitan Napoletano e compagne continuano a premere il piede sull’acceleratore: al 20′ il tabellone recita 10 – 3 in favore delle campane. La prima frazione di gioco si ...

