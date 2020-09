Per capire il potere della Juventus, basta leggere le reazioni del Palazzo al caso Suarez (Di sabato 26 settembre 2020) Verrebbe da dire “fermi tutti”. Riavvolgiamo il nastro a una decina di giorni fa. E una volta tanto neutralizziamo quella ragnatela che la Juventus ha lanciato per bloccare il regolare svolgimento della vita. Scherzando ho chiesto a un amico di mia figlia juventino cosa ne pensasse. Ridendo ha detto: «Noi siamo nati così». Ricordate Calciopoli, i due scudetti annullati? Come se nulla fosse accaduto, il modus vivendi della Juventus non fa sconti a nessuno. A Napoli si direbbe “che cazzimma che si ritrovano”. Nei salotti ben educati, nei circoli sportivi sentiremmo dire da persone oneste che ci risiamo, che “protervia ed arroganza” sono ricomparsi a distanza di appena quattro anni. Allora, 2016, come oggi, è partita la controffensiva della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Verrebbe da dire “fermi tutti”. Riavvolgiamo il nastro a una decina di giorni fa. E una volta tanto neutralizziamo quella ragnatela che laha lanciato per bloccare il regolare svolgimentovita. Scherzando ho chiesto a un amico di mia figlia juventino cosa ne pensasse. Ridendo ha detto: «Noi siamo nati così». Ricordate Calciopoli, i due scudetti annullati? Come se nulla fosse accaduto, il modus vivendinon fa sconti a nessuno. A Napoli si direbbe “che cazzimma che si ritrovano”. Nei salotti ben educati, nei circoli sportivi sentiremmo dire da persone oneste che ci risiamo, che “protervia ed arroganza” sono ricomparsi a distanza di appena quattro anni. Allora, 2016, come oggi, è partita la controffensiva...

