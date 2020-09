Pensioni anticipate 2020 ultime news: separare previdenza da assistenza (Di sabato 26 settembre 2020) Il tema delle Pensioni è sempre stato un problema enorme per tutti i governi che si sono succeduti nel corso della Repubblica Italiana. Negli anni 1960/1970 In Italia bisognava favorire la ricostruzione post bellica e per paura di tensioni estremiste e favorire la “pace sociale” si dettero enormi privilegi ai pensionati. Successivamente nel corso degli ultimi trenta anni questa tendenza è mutata profondamente per cercare di far si che il sistema Pensionistico fosse in grado di reggersi contabilmente in equilibrio e che non pesasse eccessivamente sui conti dello Stato. Pensioni anticipate: da Dini a Fornero per arrivare al 2038 Il Governo Dini nell’anno 1995 modifica il vecchio sistema e divide i lavoratori in tre parti. Per chi ha al 31/12/1995 almeno 18 anni di contributi versati ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 26 settembre 2020) Il tema delleè sempre stato un problema enorme per tutti i governi che si sono succeduti nel corso della Repubblica Italiana. Negli anni 1960/1970 In Italia bisognava favorire la ricostruzione post bellica e per paura di tensioni estremiste e favorire la “pace sociale” si dettero enormi privilegi ai pensionati. Successivamente nel corso degli ultimi trenta anni questa tendenza è mutata profondamente per cercare di far si che il sistemastico fosse in grado di reggersi contabilmente in equilibrio e che non pesasse eccessivamente sui conti dello Stato.: da Dini a Fornero per arrivare al 2038 Il Governo Dini nell’anno 1995 modifica il vecchio sistema e divide i lavoratori in tre parti. Per chi ha al 31/12/1995 almeno 18 anni di contributi versati ...

