Patrizia De Blanck nipote del Duce? Le parole che nessuno si aspettava (Di sabato 26 settembre 2020) Patrizia De Blanck nipote del Duce? Sono queste le origini nobili che la Contessa decanta e che nelle ultime settimane sono state messe in discussione. Patrizia De Blanck (Fonte foto: web)Proprio nelle ultime settimane nel salotto di Canale Cinque di Live-Non è la D'Urso sono state messe in discussioni le origini nobili della Contessa che al momento è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Stando però alle ultime indiscrezioni pare che sia arrivata la conferma di una parentela che davvero nessuno si aspettava e che riguarda proprio il Duce, Benito Mussolini. Le parole sono quelle di Edda Negri Mussolini intervistata dal settimanale Di Più. E certo anche che ...

