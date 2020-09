Partite Iva "povere"? Sono soprattutto donne In Italia l'impresa in rosa è ancora trascurata (Di sabato 26 settembre 2020) Lodovica Bulian Tra i redditi inferiori a 10mila euro i maschi meno di metà delle femmine Lo chiamano «gender pay gap» e in Italia è ancora più forte nel mondo delle Partite Iva al femminile. Il 34,8% guadagna meno di 10mila euro a fronte del 15,6% degli uomini. E il 10,3% degli uomini guadagna più di 60mila euro a fronte del 2,7% delle donne. Ma è tutto il mondo degli autonomi a evidenziare i ritardi del lavoro femminile. L'allarme arriva da uno studio dell'Osservatorio «Mamme che Lavorano». Le imprese femminili Sono 1 milione e 340mila, appena il 22% del totale di quelle iscritte al registro delle camere di commercio. Il 27% del totale di tutte le Partite Iva registrate e attive ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Lodovica Bulian Tra i redditi inferiori a 10mila euro i maschi meno di metà delle femmine Lo chiamano «gender pay gap» e inpiù forte nel mondo delleIva al femminile. Il 34,8% guadagna meno di 10mila euro a fronte del 15,6% degli uomini. E il 10,3% degli uomini guadagna più di 60mila euro a fronte del 2,7% delle. Ma; tutto il mondo degli autonomi a evidenziare i ritardi del lavoro femminile. L'allarme arriva da uno studio dell'Osservatorio «Mamme che Lavorano». Le imprese femminili1 milione e 340mila, appena il 22% del totale di quelle iscritte al registro delle camere di commercio. Il 27% del totale di tutte leIva registrate e attive ...

Inoguci : @IstLiberale Concordo: basta con i rentier, gli alti dirigenti strapagati e gli speculatori finanziari che campano… - GinottoG8 : 'Non lasciamo indietro nessuno' (pdc). Non credo la pensino così i lavoratori che non hanno ancora visto 1 euro di… - saracino58 : RT @EleLe08: Intanto nella pagina fb di Caldoro...vi spiego le partite Iva campane. ???????? - infoiteconomia : Bonus Renzi confermato in Legge di Bilancio 2021? Le novità fiscali in arrivo anche per famiglie e partite IVA - Geek_Cha : RT @veneto_: Su 20 distretti, 6 sono in Veneto ?? #OrgoglioVeneto verso e per tutti coloro che si danno da fare: imprenditori, artigiani, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva Partite Iva "povere"? Sono soprattutto donne In Italia l'impresa in rosa è ancora trascurata il Giornale Scuole chiuse a Pavia per lo sciopero dei bidelli, la rabbia dei genitori

Pavia, 26 settembre 2020 - A 10 giorni dalla prima campanella, suonata dopo 7 mesi di scuole chiuse, hanno visto i cancelli di nuovo serrati prima per il referendum e ieri per uno sciopero del persona ...

Verso i precompilati IVA: e-fattura con nuovi codici (facoltativi) dal 1° ottobre

La fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti sia dei soggetti di imposta che dei privati sta sicuramente agevolando la compliance da parte degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, anche ...

Pavia, 26 settembre 2020 - A 10 giorni dalla prima campanella, suonata dopo 7 mesi di scuole chiuse, hanno visto i cancelli di nuovo serrati prima per il referendum e ieri per uno sciopero del persona ...La fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti sia dei soggetti di imposta che dei privati sta sicuramente agevolando la compliance da parte degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, anche ...