Parma | Kurtic non convocato per “evitare rischi” | chieste spiegazioni alla Figc

Jasmin Kurtic non è convocato per il match Bologna-Parma "per evitare rischi". Almeno per ora. Perché il Parma ha ufficialmente chiesto alla Figc "un chiarimento ufficiale e vincolante alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e al Giudice Sportivo della Lega di Serie A circa le norme relative alle squalifiche e alle liste". In breve, il dubbio del Parma è sorto poiché dopo un "accurato controllo per eccesso di zelo" è emerso che "non esiste, infatti, una norma all'interno del C.U, 83/A del 20/11/2014, nelle N.O.I.F. e nel Codice di Giustizia Sportiva che spieghi in maniera chiara se un giocatore squalificato sconti la propria sanzione a seconda del suo inserimento o meno

PARMA - Il Parma non ci sta: dopo la squalifica di Jasmin Kurtic in seguito alla gara col Napoli, esige un chiarimento sulle norme che regolano squalifiche e liste: "Il Parma Calcio 1913 richiede (dop ...

