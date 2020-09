Parma, interesse per Caviglia della Juventus: si valuta il prestito (Di sabato 26 settembre 2020) Il Parma avrebbe mostrato il proprio interesse per Nicolussi Caviglia, centrocampista in forza alla Juventus Il Parma vuole puntare dritto a Nicolussi Caviglia, giocatore della Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le due società si incontreranno la prossima settimana per cercare di trovare un accordo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il direttore sportivo ducale Carli imposterà la trattativa in prestito con diritto di riscatto in modo da convincere la dirigenza bianconera. Nella prossima settimana si attende la fumata bianca dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Ilavrebbe mostrato il proprioper Nicolussi, centrocampista in forza allaIlvuole puntare dritto a Nicolussi, giocatore, per rinforzare il proprio centrocampo in vistaprossima stagione. Le due società si incontreranno la prossima settimana per cercare di trovare un accordo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il direttore sportivo ducale Carli imposterà la trattativa incon diritto di riscatto in modo da convincere la dirigenza bianconera. Nella prossima settimana si attende la fumata bianca dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com

Smarso : #CalcioMercatoHellas ...Per SANABRIA servono 10 mln! Interesse per DEPAOLI, il BRESCIA su DI GAUDIO e RAGUSA… - BondolaSmarsa : #CalcioMercatoHellas ...Per SANABRIA servono 10 mln! Interesse per DEPAOLI, il BRESCIA su DI GAUDIO e RAGUSA… - nyepez : RT @MarcoIaria1: Da Milano a Parma: perché le squadre italiane piacciono così tanto agli investitori stranieri? Ne parla la rubrica Sport&B… - rickolivieri : RT @MarcoIaria1: Da Milano a Parma: perché le squadre italiane piacciono così tanto agli investitori stranieri? Ne parla la rubrica Sport&B… - DavidAmoyal : RT @MarcoIaria1: Da Milano a Parma: perché le squadre italiane piacciono così tanto agli investitori stranieri? Ne parla la rubrica Sport&B… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma interesse Interesse del Foggia per l'esterno Marco Frediani del Parma Calcio Foggia Diga di Vetto, si accende lo scontro

Si riaccendono i riflettori sulla diga di Vetto, progetto discusso da anni di un invaso sul tratto parmense del torrente Enza, che interessa quindi le province di Parma e Reggio Emilia. La novità arri ...

FCIN1908 – Pinamonti, non ci sono segnali di partenza malgrado interesse di 3 club

Il giocatore ad oggi sembra destinato a rimanere nella rosa a disposizione dell’allenatore. Il difensore potrebbe essere il sostituto di Skriniar qualora partisse). Con il ragazzo il tecnico ha parlat ...

Si riaccendono i riflettori sulla diga di Vetto, progetto discusso da anni di un invaso sul tratto parmense del torrente Enza, che interessa quindi le province di Parma e Reggio Emilia. La novità arri ...Il giocatore ad oggi sembra destinato a rimanere nella rosa a disposizione dell’allenatore. Il difensore potrebbe essere il sostituto di Skriniar qualora partisse). Con il ragazzo il tecnico ha parlat ...