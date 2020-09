Parlamentari grillini furiosi contro la gestione dei rimborsi di Paola Taverna. E c’è chi chiede l’espulsione dal m5s (Di sabato 26 settembre 2020) È guerra aperta tra Camera e Senato contro Paola Taverna. La vicepresidente di Palazzo Madama è finita nel mirino di diversi Parlamentari grillini per il video, pubblicato su Facebook subito dopo la tornata elettorale. La senatrice romana si difende a spada tratta dall’azione disciplinare intentata dai probiviri del M5S contro di lei. Ci sono sostanziose somme che la verace parlamentare grillina non ha versato. Lei come l’ha presa? Con spavalderia ha fatto quello che dicono tutti in questi casi. Non quanto ha promesso di dare (e non ha ancora dato), ma quanto ha versato in questi 7 anni. La Taverna litiga con tutti Ma a indispettire deputati e senatori – che si sfogano nelle rispettive chat – è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) È guerra aperta tra Camera e Senato. La vicepresidente di Palazzo Madama è finita nel mirino di diversiper il video, pubblicato su Facebook subito dopo la tornata elettorale. La senatrice romana si difende a spada tratta dall’azione disciplinare intentata dai probiviri del M5Sdi lei. Ci sono sostanziose somme che la verace parlamentare grillina non ha versato. Lei come l’ha presa? Con spavalderia ha fatto quello che dicono tutti in questi casi. Non quanto ha promesso di dare (e non ha ancora dato), ma quanto ha versato in questi 7 anni. Lalitiga con tutti Ma a indispettire deputati e senatori – che si sfogano nelle rispettive chat – è ...

Rzc______ : RT @SecolodItalia1: Parlamentari grillini furiosi contro la gestione dei rimborsi di Paola Taverna. E c’è chi chiede l’espulsione dal m5s h… - SecolodItalia1 : Parlamentari grillini furiosi contro la gestione dei rimborsi di Paola Taverna. E c’è chi chiede l’espulsione dal m… - giuliogaia : @PatriziaRametta In fondo è logico che in previsione degli enormi risparmi che si otterranno con il taglio dei parl… - giuliogaia : @fattoquotidiano È logico che in previsione degli enormi risparmi che si otterranno con il taglio dei parlamentari,… - CryPaolo : RT @ClaudioDeglinn2: Tridico e stato messo li all'Inpis dai grillini.. Ma come il M5S vuole abbassare lo stipendio dei parlamentari e poi q… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamentari grillini M5S, ira parlamentari contro Taverna per indennità in beneficenza Adnkronos Interviste feroci, assessori infedeli, la distanza di Conte e Grillo che flirta col Pd: così Raggi è rimasta sola

La solitudine che, al di là dei numeri primi, vive tutti i giorni la grillina. Isolata e senza sponde ... foriero di un'intesa su Roma tra il Garante e il presidente del parlamento europeo, sogno ...

Cicchitto (ReL) su M5S: “Sono al bivio, tornare alle origini o salvare esecutivo e poltrone”

“Al di là delle apparenze e di molte buffonate, la politica è una cosa seria specie se a renderla tale ci si mettono la pandemia e una dura recessione economica e sociale. In un contesto di questo tip ...

La solitudine che, al di là dei numeri primi, vive tutti i giorni la grillina. Isolata e senza sponde ... foriero di un'intesa su Roma tra il Garante e il presidente del parlamento europeo, sogno ...“Al di là delle apparenze e di molte buffonate, la politica è una cosa seria specie se a renderla tale ci si mettono la pandemia e una dura recessione economica e sociale. In un contesto di questo tip ...