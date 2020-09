Parigi, attentato vicino Charlie Hebdo: si segue la pista pachistana (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo cinque anni, Parigi rivive l’incubo dell’attentato alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo. L’autore del nuovo attacco è un diciottenne di origini pachistane, ma oltre a lui la polizia francese ha fermato altri sospettati. In tutto, ad ora, gli arresti sono stati sette. Parigi rivive l’incubo di cinque anni fa Era il 2015: in un giorno qualunque di un freddo gennaio, in rue Nicolas Appert, i fratelli Said e Cherif Kouachi irrompono nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo ed uccidono dodici persone. Ora, i sopravvissuti all’attentato lavorano segretamente – per motivi di sicurezza – altrove. Tuttavia, un diciottenne di origini pachistane ha deciso di attaccare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo cinque anni,rivive l’incubo dell’alla sede del giornale satirico. L’autore del nuovo attacco è un diciottenne di origini pachistane, ma oltre a lui la polizia francese ha fermato altri sospettati. In tutto, ad ora, gli arresti sono stati sette.rivive l’incubo di cinque anni fa Era il 2015: in un giorno qualunque di un freddo gennaio, in rue Nicolas Appert, i fratelli Said e Cherif Kouachi irrompono nella redazione del giornale satiricoed uccidono dodici persone. Ora, i sopravvissuti all’lavorano segretamente – per motivi di sicurezza – altrove. Tuttavia, un diciottenne di origini pachistane ha deciso di attaccare ...

