Pamela Anderson irriconoscibile a 53 anni senza trucco: ecco la [FOTO] che fa paura (Di sabato 26 settembre 2020) Pamela Anderson è una delle attrici più famose d’America. La donna è diventata famosissima grazie al ruolo in Baywatch e sicuramente tutti ricorderanno il suo fisico statuario durante le riprese del film. L’attrice ha sempre avuto una vita sentimentale molto travagliata e non a caso si è recentemente separata dal suo quinto marito. Oggi la star non è sempre sulla scena e il suo nome è meno chiacchierato, ma la FOTO che sta girando sul web ha scatenato tantissimi commenti. Pamela è stata infatti beccata senza trucco e la reazione dei suoi fan non è stata di certo quella che ci si aspetterebbe. Pamela Anderson senza trucco: ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 settembre 2020)è una delle attrici più famose d’America. La donna è diventata famosissima grazie al ruolo in Baywatch e sicuramente tutti ricorderanno il suo fisico statuario durante le riprese del film. L’attrice ha sempre avuto una vita sentimentale molto travagliata e non a caso si è recentemente separata dal suo quinto marito. Oggi la star non è sempre sulla scena e il suo nome è meno chiacchierato, ma lache sta girando sul web ha scatenato tantissimi commenti.è stata infatti beccatae la reazione dei suoi fan non è stata di certo quella che ci si aspetterebbe.: ...

Progetti di moda sostenibile per un nuovo lusso basato sull'attenzione all'ambiente e ai processi produttivi. Grazie all'innovazione tessile oggi è possibile vestirsi con stile salvaguardando pianeta, ...

Nel giorno di lancio su Netflix di Enola Holmes – prodotto anche da Millie Bobby Brown – tutti vogliono vedere Henry Cavill. Isolata dagli altri personaggi del film la sua foto rimbalza sui social com ...

