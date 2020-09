PAGELLE Cagliari Lazio: Marusic assist man, disastro Lykogiannis (Di sabato 26 settembre 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: PAGELLE Cagliari Lazio Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Lazio, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Marusic FLOP: Lykogiannis VOTI RETI: 4′ Lazzari (L), 74′ Immobile (L) Cagliari (4-3-3): Cragno 6; Faragò 4.5 (79′ Zappa s.v.), Walukiewicz 5.5, Klavan 5, Lykogiannis 4.5 (87′ Tripaldelli s.v.), Nandez 5.5, Marin 5.5 (70′ Caligara 5), Rog 5.5, Sottil 6 (79′ Pavoletti s.v.), Simeone 5.5 (79′ Despodov s.v.), Joao Pedro 5.5. A disposizione: Aresti, Vicario, Godin, Pinna, Pisacane, Oliva, Tramoni. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:VOTI RETI: 4′ Lazzari (L), 74′ Immobile (L)(4-3-3): Cragno 6; Faragò 4.5 (79′ Zappa s.v.), Walukiewicz 5.5, Klavan 5,4.5 (87′ Tripaldelli s.v.), Nandez 5.5, Marin 5.5 (70′ Caligara 5), Rog 5.5, Sottil 6 (79′ Pavoletti s.v.), Simeone 5.5 (79′ Despodov s.v.), Joao Pedro 5.5. A disposizione: Aresti, Vicario, Godin, Pinna, Pisacane, Oliva, Tramoni. ...

