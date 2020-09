(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo l’ottimo e felice esordio di Cadice, concluso con una secca vittoria per 2-0, l’si è fermato al Coliseum; i Navarri infatti sono stati sconfitti di misura dal Getafe, puniti da un guizzo di Jaime Mata. Dopo due trasferte consecutive, però, ecco arrivare la prima gara interna per la squadra di Arrasate, pronta ad … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Osasuna-Levante: formazioni, quote, pronostici. La domenica di Liga inizia da Pamplona -

Ultime Notizie dalla rete : Osasuna Levante

Infobetting

Torna in campo la Liga per il secondo turno del campionato 2020/2021. Tre gli anticipi in programma questo sabato. Nella sfida delle 16 il Villarreal vince 2-1 ...MADRID - Il Real Madrid sbatte sul muro della Real Sociedad. Nella gara valida per la seconda giornata della Liga, gli uomini di Zidane - al loro esordio in campionato dato il rinvio della sfida con i ...