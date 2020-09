Ondata di maltempo in Italia: danni in tutto il Paese (Di sabato 26 settembre 2020) Rimane alta l’attenzione sulle condizioni meteo in Italia. Piogge e temporali accompagneranno tutto il fine settimana. In Piemonte, in Valtellina e in provincia di Bergamo arriva la prima nevicata autunnale. Al sud, a Salerno, una tromba d’aria ha comportato diversi danni. Diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Nella Capitale numerosi disagi e alberi caduti. Nel territorio di Fiumicino diversi gli interventi per liberare le strade del litorale. Attenzione anche per le possibili mareggiate: il vento ha raggiunto nella notte i 90 chilometri orari. A Rosignano, provincia di Livorno, una tromba d’aria ha causato il ferimento di un maestro e della sua allievo di tennis. La tensostruttura del Canottaggio sotto cui si erano riparati ha ceduto, causando traumi multipli. Sono ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) Rimane alta l’attenzione sulle condizioni meteo in. Piogge e temporali accompagnerannoil fine settimana. In Piemonte, in Valtellina e in provincia di Bergamo arriva la prima nevicata autunnale. Al sud, a Salerno, una tromba d’aria ha comportato diversi. Diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Nella Capitale numerosi disagi e alberi caduti. Nel territorio di Fiumicino diversi gli interventi per liberare le strade del litorale. Attenzione anche per le possibili mareggiate: il vento ha raggiunto nella notte i 90 chilometri orari. A Rosignano, provincia di Livorno, una tromba d’aria ha causato il ferimento di un maestro e della sua allievo di tennis. La tensostruttura del Canottaggio sotto cui si erano riparati ha ceduto, causando traumi multipli. Sono ...

