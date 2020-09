"Once you go black...". Enock Balotelli, battuta sconcia in diretta a Patrizia De Blanck e figlia. Signorini sbigottito, imbarazzo senza precedenti (Di sabato 26 settembre 2020) "Once you go black...". Enock Balotelli lascia lo studio del Grande Fratello Vip senza parole, con Alfonso Signorini e Pupo in evidente imbarazzo. Signorini lancia la "sfida" tra il fratello di Mario Balotelli e Pierpaolo Petrelli: chi sarà il "valletto" della contessa Patrizia De Blanck? I due giovani sono entrati nelle grazie della vulcanica nobile romana e gli autori ci giocano sapientemente. Il padrone di casa però sospetta che dietro le carinerie di Enock ci siano mire un po' più prosaiche: "Tu vuoi arrivare alla figlia della Contessa, vero Enock?", scherza Signorini. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) "you go...".lascia lo studio del Grande Fratello Vipparole, con Alfonsoe Pupo in evidentelancia la "sfida" tra il fratello di Marioe Pierpaolo Petrelli: chi sarà il "valletto" della contessaDe? I due giovani sono entrati nelle grazie della vulcanica nobile romana e gli autori ci giocano sapientemente. Il padrone di casa però sospetta che dietro le carinerie dici siano mire un po' più prosaiche: "Tu vuoi arrivare alladella Contessa, vero?", scherza. ...

tironi_chiara : Quindi: Garko e il bambino che escono insieme Fly down baby Zorzi che scrive mail alla famiglia per fare coming ou… - Pluviophile_G : RT @ahoy_boy98: Enock che spazia dal “once you go black you never come back” al “polenta e osei” mi sta ammazzando ?? #GFVIP - Santuz15 : RT @ahoy_boy98: Enock che spazia dal “once you go black you never come back” al “polenta e osei” mi sta ammazzando ?? #GFVIP - eleonoratassa87 : Comunque quando Enock ha detto “once you go black, you never go back”, non sono mai stata così d’accordo ????????? #GFvip5 #gfvip2020 #gfvip - hedgetheover : RT @JAVREGUISS: ENOCK CHE DICE “ONCE YOU GO BLACK YOU NEVER COME BACK” E IN STUDIO ABBIAMO PUPO CHE NEL 1979 CANTAVA GELATO AL CIOCCOLATO… -

