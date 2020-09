Oms: “Si rischiano 2 milioni di morti per coronavirus, servono ancora 9 mesi per il vaccino” (Di sabato 26 settembre 2020) Oms. “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino”, ha sottolineato il direttore per le emergenze sanitarie dell’Oms, Michael Ryan. Per questo “dobbiamo agire ora e dobbiamo farlo insieme per mettere fine al Covid-19”, gli ha fatto eco il direttore generale del’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel mondo si rischiano 2 milioni di morti per coronavirus se non si mettono in campo azioni urgenti a livello globale per fermare la pandemia. A lanciare l’allarme ancora una volta è l’Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando il gravissimo pericolo per i Paesi più poveri. “La finestra ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Oms. “Abbiamo perso un milione di persone in novee potrebbero volerci altri noveprima di avere il vaccino”, ha sottolineato il direttore per le emergenze sanitarie dell’Oms, Michael Ryan. Per questo “dobbiamo agire ora e dobbiamo farlo insieme per mettere fine al Covid-19”, gli ha fatto eco il direttore generale del’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel mondo sidiperse non si mettono in campo azioni urgenti a livello globale per fermare la pandemia. A lanciare l’allarmeuna volta è l’Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando il gravissimo pericolo per i Paesi più poveri. “La finestra ...

