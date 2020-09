Omicidio Willy, l'autopsia: 'Gli hanno spaccato il cuore' (Di sabato 26 settembre 2020) Sono agghiaccianti gli esiti preliminari dell'autopsia eseguita sul corpo martoriato di Willy, il ragazzo massacrato di botte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre. Nel violento pestaggio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 settembre 2020) Sono agghiaccianti gli esiti preliminari dell'eseguita sul corpo martoriato di, il ragazzo massacrato di botte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre. Nel violento pestaggio ...

