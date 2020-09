Omicidio Willy: il cuore del 21enne spaccato a metà, ecco il risultato dell’autopsia (Di sabato 26 settembre 2020) Una lesione lunga 7 centimetri che gli ha spaccato il cuore in due parti. E poi un’altra al fegato, spaccato anche quello. E non solo: le lesioni sono anche nell’aorta toracica, ai polmoni, sul diaframma, nella milza e al pancreas. Senza contare le 6 lesioni al volto, ma non sono certo quelle a essere state mortali. E’ questo l’esito della prima autopsia sul corpo di Willy Monteiro, il 21enne italo-capoverdiano massacrato di botte e ucciso la notte tra il 6 ed il 7 settembre, in un parcheggio di fronte al pub “Due di Picche” in largo Oberdan, a Colleferro. Leggi anche: Omicidio Willy, le testimonianze: “ecco come è stato picchiato e ucciso, saltavano sul corpo inerme del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) Una lesione lunga 7 centimetri che gli hailin due parti. E poi un’altra al fegato,anche quello. E non solo: le lesioni sono anche nell’aorta toracica, ai polmoni, sul diaframma, nella milza e al pancreas. Senza contare le 6 lesioni al volto, ma non sono certo quelle a essere state mortali. E’ questo l’esito della prima autopsia sul corpo diMonteiro, ilitalo-capoverdiano massacrato di botte e ucciso la notte tra il 6 ed il 7 settembre, in un parcheggio di fronte al pub “Due di Picche” in largo Oberdan, a Colleferro. Leggi anche:, le testimonianze: “come è stato picchiato e ucciso, saltavano sul corpo inerme del ...

