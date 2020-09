Oggi il Cts boccerà gli stadi aperti al 25%: «La priorità è la scuola» (Di sabato 26 settembre 2020) Oggi il Cts boccerà il documento delle Regioni (tranne il Lazio) che vorrebbero aprire gli stadi al 25%. Repubblica riporta il no deciso del ministro alla Salute Roberto Speranza che ha anticipato a Oggi la riunione del Cts prevista per lunedì. Si va verso una netta bocciatura da parte degli esperti. È troppo presto per un’operazione del genere perché ancora non si conoscono gli effetti dell’apertura delle scuole sulla curva epidemica. Il ministro ha detto: Penso che dobbiamo puntare le energie sulle cose essenziali, in questo momento la priorità è la scuola. Quindi negli stadi si resta fermi alle mille persone a inviti (decisi dagli sponsor). Franco Locatelli, membro del Cts (Comitato tecnico scientifico), ha detto: «Da un punto di vista ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020)il Cts boccerà il documento delle Regioni (tranne il Lazio) che vorrebbero aprire glial 25%. Repubblica riporta il no deciso del ministro alla Salute Roberto Speranza che ha anticipato ala riunione del Cts prevista per lunedì. Si va verso una netta bocciatura da parte degli esperti. È troppo presto per un’operazione del genere perché ancora non si conoscono gli effetti dell’apertura delle scuole sulla curva epidemica. Il ministro ha detto: Penso che dobbiamo puntare le energie sulle cose essenziali, in questo momento la priorità è la. Quindi neglisi resta fermi alle mille persone a inviti (decisi dagli sponsor). Franco Locatelli, membro del Cts (Comitato tecnico scientifico), ha detto: «Da un punto di vista ...

