Nuovo bollettino del Meteo Aeronautica 30 giorni. Ottobre instabile (Di sabato 26 settembre 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare presenta una serie di acute anomalie climatiche, che andrebbero a favorire una spiccata variabilità atmosferica. Ottobre e il mese delle grandi piogge per molte regioni italiane, c’è da augurarsi che queste non siano eccessivamente concentrate in brevi periodi. Il bollettino che abbiamo letto, che questa settimana non è accompagnato dalla solidità tabella schematica, ci induce a ipotizzare, che l’orientamento che vuole essere dato da questa analisi e che avremo un vero inizio d’autunno. IL bollettino UFFICIALE – Aeronautica MILITARE ITALIANA 28 Settembre – 04 ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Ilcon validità 30diffuso dell’Militare presenta una serie di acute anomalie climatiche, che andrebbero a favorire una spiccata variabilità atmosferica.e il mese delle grandi piogge per molte regioni italiane, c’è da augurarsi che queste non siano eccessivamente concentrate in brevi periodi. Ilche abbiamo letto, che questa settimana non è accompagnato dalla solidità tabella schematica, ci induce a ipotizzare, che l’orientamento che vuole essere dato da questa analisi e che avremo un vero inizio d’autunno. ILUFFICIALE –MILITARE ITALIANA 28 Settembre – 04 ...

