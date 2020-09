Nuova Audi Q5 Sportback, il quarto suv coupé dei quattro anelli (Di sabato 26 settembre 2020) La casa di Ingolstadt ha presentato con uno speciale sneak digitale la Nuova Audi Q5 Sportback. È il quarto sport utility coupé dopo Audi e-tron Sportback, Audi Q3 Sportback e Audi Q8. A caratterizzare la Nuova Audi Q5 Sportback sono i blister quattro e i montanti posteriori fortemente inclinati. Il tutto nel rispetto dell’identità Q di Audi. Un design famigliare Le linee di Q5 Sportback sono disegnate per comunicare sportività e performance. Si parte dal front-end con il grande single frame a nido d’ape ispirato ai modelli RS. Seguono i grandi gruppi ottici e le prese d’aria ... Leggi su wired (Di sabato 26 settembre 2020) La casa di Ingolstadt ha presentato con uno speciale sneak digitale laQ5. È ilsport utility coupé dopoe-tronQ3Q8. A caratterizzare laQ5sono i blistere i montanti posteriori fortemente inclinati. Il tutto nel rispetto dell’identità Q di. Un design famigliare Le linee di Q5sono disegnate per comunicare sportività e performance. Si parte dal front-end con il grande single frame a nido d’ape ispirato ai modelli RS. Seguono i grandi gruppi ottici e le prese d’aria ...

Audi Q5 Sportback, DNA sportivo ma per tutti i giorni

Muscolare, dal piglio grintoso e firmata Audi. La nuova arrivata in casa dei Quattro Anelli si chiama Q5 Sportback e nasce con l'obiettivo di abbinare un'indole prettamente sportiva con la fruibilità ...

Muscolare, dal piglio grintoso e firmata Audi. La nuova arrivata in casa dei Quattro Anelli si chiama Q5 Sportback e nasce con l'obiettivo di abbinare un'indole prettamente sportiva con la fruibilità ...