Nonantola salvò decine di ebrei | benefattore israeliano anonimo decide di aiutare ogni mese due cittadini bisognosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) “Se fai del bene, ricevi del bene”, anche a distanza di 77 anni. Nel pieno della seconda guerra mondiale, nel 1943,, comune in provincia di Modena, nascose nella tenuta di Villa Emmadi giovani, salvandoli dalla deportazione. Un episodio che è rimasto nel cuore di undi Zikhron Ya’aqov, un piccolo paese di 17mila abitanti, che ha scelto la strada della gratitudine. Tutto nasce da un parco dedicato ainaugurato nella cittadina israeliana di Rosh HaAyn: è lì che l’uomo, che vuole rimanere, ha conosciuto la storia di Villa Emma contattando poi la sindaca della cittadina modenese per donare 200 euro ala due famiglie in difficoltà della zona. “Non ce lo ...