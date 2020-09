Nocera Superiore, posticipata apertura scuole al 5 ottobre (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEmergenza Covid, anche le difficoltà causate dall’ondata di maltempo, hanno convinto il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano a rinviare ancora l’apertura delle scuole. Nel comune di Nocera Superiore il primo suono della campanella si avrà soltanto il 5 ottobre come comunicato e disposto in un’ordinanza sindacale siglata oggi dal sindaco. Il posticipo vale per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per la Secondaria I grado. Convocato, nel frattempo, un tavolo di lavoro congiunto Amministrazione-Dirigenti per lunedì mattina. Si continua a lavorare nei plessi scolastici per assicurare un ritorno in classe in linea con le disposizioni di sicurezza previste dal ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEmergenza Covid, anche le difficoltà causate dall’ondata di maltempo, hanno convinto il sindaco diGiovanni Maria Cuofano a rinviare ancora l’delle. Nel comune diil primo suono della campanella si avrà soltanto il 5come comunicato e disposto in un’ordinanza sindacale siglata oggi dal sindaco. Il posticipo vale per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per la Secondaria I grado. Convocato, nel frattempo, un tavolo di lavoro congiunto Amministrazione-Dirigenti per lunedì mattina. Si continua a lavorare nei plessi scolastici per assicurare un ritorno in classe in linea con le disposizioni di sicurezza previste dal ...

