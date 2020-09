Nissan, Toro: "In Ariya il nostro Dna per una mobilità intelligente" (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. - (Adnkronos) - "Nel nuovo crossover 100% elettrico Ariya ritroviamo il DNA di Nissan, che con Qashqai e Juke ha creato questo segmento e dall'altra è leader nell'elettrico con la Leaf, che in questi giorni ha superato le 500 mila unità vendute". Lo sottolinea all'Adnkronos il nuovo amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro, in occasione del reveal nel nostro paese - primo al mondo - dell'Ariya, modello avanzato di vettura a zero emissioni che, aggiunge, "non solo rappresenta al meglio quello che sappiamo fare ma anche quelle che sono le basi della Nissan Intelligent Mobility". "In Nissan abbiamo sempre definito questa mobilità attraverso tre pilastri: potenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. - (Adnkronos) - "Nel nuovo crossover 100% elettricoritroviamo il DNA di, che con Qashqai e Juke ha creato questo segmento e dall'altra è leader nell'elettrico con la Leaf, che in questi giorni ha superato le 500 mila unità vendute". Lo sottolinea all'Adnkronos il nuovo amministratore delegato diItalia Marco, in occasione del reveal nelpaese - primo al mondo - dell', modello avanzato di vettura a zero emissioni che, aggiunge, "non solo rappresenta al meglio quello che sappiamo fare ma anche quelle che sono le basi dellaIntelligent Mobility". "Inabbiamo sempre definito questa; attraverso tre pilastri: potenza ...

