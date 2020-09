Nissan, Toro: "In 2020 target Italia oltre quota 2%, cruciale rilancio Juke" (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. - (Adnkronos) - "In un anno particolarmente difficile come questo contiamo di chiudere il 2020 al di sopra delle 30 mila unità con una quota di mercato superiore al 2 per cento". E' la stima fatta dal nuovo amministratore delegato di Nissan Marco Toro, in occasione del reveal del crossover elettrico Ariya. Tassello cruciale della 'ripartenza' - spiega "sarà il Juke, la cui nuova generazione è stata lanciata proprio in quest'anno segnato dal Covid". "Incrociando le dita - aggiunge - nel 2021 speriamo di poter beneficiare dell'apporto di Juke sull'intero anno e questo ci dovrebbe fare crescere sensibilmente in termini di volumi." Anche perché - conclude - sul mercato automobilistico Italiano "quello dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. - (Adnkronos) - "In un anno particolarmente difficile come questo contiamo di chiudere ilal di sopra delle 30 mila unità con unadi mercato superiore al 2 per cento". E' la stima fatta dal nuovo amministratore delegato diMarco, in occasione del reveal del crossover elettrico Ariya. Tassellodella 'ripartenza' - spiega "sarà il, la cui nuova generazione è stata lanciata proprio in quest'anno segnato dal Covid". "Incrociando le dita - aggiunge - nel 2021 speriamo di poter beneficiare dell'apporto disull'intero anno e questo ci dovrebbe fare crescere sensibilmente in termini di volumi." Anche perché - conclude - sul mercato automobilisticono "quello dei ...

