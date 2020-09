Nissan presenta “Ariya” | crossover | coupé | 100% elettrica

(Di sabato 26 settembre 2020), coupé, cento per cento: ecco a voiAriya, il nuovo modello diche sarà disponibile dalla seconda metà del prossimo anno,ta e svelata in esclusiva mondiale dal vivo a Roma, dopo la première virtuale dello scorso luglio a Yokohama. E' l'icona dellaIntelligent Mobility.Il presidente e amministratore delegatoItalia, Marco Toro, ha illustrato le novità del modello: "E' il meglio di quello cheoggi sta realizzando. Un, cento per cento elettrico. Il meglio della nostra espressione. Ha tre importanti novità: 1. ha l'e-force, sistema di trazione che permette di spostare il bilanciamento su tutte e quattro le ruote per una ...

Nissanitalia : RT @_autoblog: Marco Toro, nuovo AD di Nissan Italia, presenta il nuovo logo e la nuova Ariya - toysblogit : Marco Toro, nuovo AD di Nissan Italia, presenta il nuovo logo e la nuova Ariya - _autoblog : Marco Toro, nuovo AD di Nissan Italia, presenta il nuovo logo e la nuova Ariya - Fulvio68 : RT @lucarallo: “La macchina più bella mai prodotta da Nissan: raffinata, slanciata, attraente” - Paolo Matteucci, Direttore Veicoli Elettri… - pietrosaccoccio : RT @lucarallo: Il futuro è il motore e-power, una risposta esclusiva di #Nissan nel viaggio verso l'elettrificazione che presenta numerosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan presenta

La Nissan Ariya si mostra realmente e lo fa per la prima volta al mondo in Italia. Dopo infatti la presentazione mondiale in streaming del 15 luglio, il primo crossover elettrico della casa giapponese ..."In Edicola", la newsletter di presentazione del numero in uscita in edicola con anteprime e approfondimenti (1 invio/mese). scriviti alle nostre Newsletter… Leggi ...