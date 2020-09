Nissan Ariya - La Suv elettrica debutta in Italia (Di sabato 26 settembre 2020) La Nissan Ariya è stata esposta in anteprima mondiale a Roma in occasione dell'evento "Nissan sotto una nuova luce". La Suv elettrica, svelata online a luglio, porta al debutto il nuovo logo della Casa giapponese ed è stata la protagonista della prima conferenza stampa in presenza organizzata dalla filiale Italiana del costruttore dopo il lockdown causato dall'emergenza coronavirus. Durante l'evento è stato presentato anche il nuovo presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, in carica dallo scorso agosto. Fino a 500 km d'autonomia. La Suv elettrica esposta nella capitale era l'ultimo prototipo realizzato prima dell'entrata in produzione del modello di serie. Basata su una nuova piattaforma a ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 settembre 2020) Laè stata esposta in anteprima mondiale a Roma in occasione dell'evento "sotto una nuova luce". La Suv, svelata online a luglio, porta al debutto il nuovo logo della Casa giapponese ed è stata la protagonista della prima conferenza stampa in presenza organizzata dalla filialena del costruttore dopo il lockdown causato dall'emergenza coronavirus. Durante l'evento è stato presentato anche il nuovo presidente e amministratore delegato di, Marco Toro, in carica dallo scorso agosto. Fino a 500 km d'autonomia. La Suvesposta nella capitale era l'ultimo prototipo realizzato prima dell'entrata in produzione del modello di serie. Basata su una nuova piattaforma a ...

per un futuro a impatto zero.

Insomma, una Juke più grande, più comoda più elegante e soprattutto più tecnologica. Ariya, il futuro elettrico targato Nissan. Una volta seduti al posto di guida si apprezza l'eleganza e la ...

per un futuro a impatto zero.Insomma, una Juke più grande, più comoda più elegante e soprattutto più tecnologica. Ariya, il futuro elettrico targato Nissan|guarda Una volta seduti al posto di guida si apprezza l’eleganza e la ...