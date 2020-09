Nigeria, 13enne condannato a 10 anni per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per scontare (in parte) la pena (Di sabato 26 settembre 2020) La sentenza è arrivata il 17 settembre. Omar Farouq è stato condannato a 10 anni di carcere per blasfemia da un tribunale che applica la Shari’a, la legge islamica, nello stato Nigeriano di Kano. Subito è arrivata la condanna dell’Unicef e di altre organizzazioni locali. Il suo avvocato ha fatto inoltre notare come la sentenza di Farouq sia in violazione della Carta africana dei diritti e del benessere del bambino, nonché della costituzione Nigeriana. Ma a mobilitarsi per fermare la condanna a 10 anni di carcere è arrivato anche il direttore del museo di Auschwitz, Piotr Cywiński, che in una lettera inviata al presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha chiesto al ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) La sentenza è arrivata il 17 settembre. Omar Farouq è statoa 10di carcere perda un tribunale che applica la Shari’a, la legge islamica, nello statono di Kano. Subito è arrivata la condanna dell’Unicef e di altre organizzazioni locali. Il suo avvocato ha fatto inoltre notare come la sentenza di Farouq sia in violazione della Carta africana dei diritti e del benessere del bambino, nonché della costituzionena. Ma a mobilitarsi per fermare la condanna a 10di carcere è arrivato anche ildeldi, Piotr Cywiński, che in una lettera inviata al presidente dellaMuhammadu Buhari ha chiesto al ...

Open_gol : Nigeria, 13enne condannato a 120 mesi per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per sc… - massimo_san : RT @Open_gol: Nigeria, 13enne condannato a 120 mesi per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per scontare (in… - BrunoMaggi : RT @Open_gol: Nigeria, 13enne condannato a 120 mesi per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per scontare (in… - AndraMoiEnepemu : RT @Open_gol: Nigeria, 13enne condannato a 120 mesi per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per scontare (in… - Open_gol : Nigeria, 13enne condannato a 120 mesi per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria 13enne Nigeria, 13enne condannato a 10 anni per blasfemia. Il direttore del museo di Auschwitz si offre volontario per scontare (in parte) la pena Open 13enne condannato a 10 anni di carcere per blasfemia: l’UNICEF chiede una revisione di sentenza

Un ragazzo di 13 anni è stato condannato a 10 anni di carcere per blasfemia, dopo una discussione con un amico. È successo nello Stato di Kano, in Nigeria, Omar Farouq, di tredici anni, ha ricevuto un ...

Nigeria: 13enne condannato per blasfemia, Unicef chiede revoca della sentenza

Abuja, 16 set 14:51 - (Agenzia Nova) - Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha espresso “profonda preoccupazione” per la detenzione e il trattamento di un ragazzo di 13 anni condannato ...

Un ragazzo di 13 anni è stato condannato a 10 anni di carcere per blasfemia, dopo una discussione con un amico. È successo nello Stato di Kano, in Nigeria, Omar Farouq, di tredici anni, ha ricevuto un ...Abuja, 16 set 14:51 - (Agenzia Nova) - Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha espresso “profonda preoccupazione” per la detenzione e il trattamento di un ragazzo di 13 anni condannato ...