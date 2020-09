Neve in montagna, trombe d'aria e forte vento da nord a sud: Italia nella morsa del maltempo (Di sabato 26 settembre 2020) Neve e gelate in montagna , dove alcuni valichi sono stati chiusi, una grandinata ad Ancona , pioggia forte a Roma e vento in Emilia Romagna , con trombe d'aria in Calabria. Il maltempo causa danni e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020)e gelate in, dove alcuni valichi sono stati chiusi, una grandinata ad Ancona , pioggiaa Roma ein Emilia Romagna , cond'in Calabria. Ilcausa danni e ...

Pioggia e vento a Roma e neve in montagna. Siamo al Monte Livata, nella zona dei Monti Simbruini dove sabato mattina la montagna del comune di Subiaco si è svegliata sotto un manto imbiancato di neve.

