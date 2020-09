Neve alta in Valtellina | chiuso su tutti i versanti il Passo dello Stelvio

(Di sabato 26 settembre 2020) Sondrio, 26 settembre 2020 - Dopo l'ondata di maltempo registrata ieri, stamani lae Valchiavenna si sono svegliate completamente imbiancate. Laabbondante caduta in quota ha ...

Un fronte di bassa pressione con forti venti da nord sta attraversando in queste ore l'Alto Adige. Attualmente la neve sta cadendo fino a 1.500 metri, anche al Brennero. Passo Rombo e' chiuso per moti ...Prosegue una fase decisamente autunnale sull’Italia, con la perturbazione giunta nella giornata di ieri al nord in discesa verso le regioni meridionali.; la neve ha fatto anche la sua comparsa fin sot ...