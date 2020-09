Nel Lazio 219 nuovi contagi, 129 a Roma,. D'Amato: 'Rispettare regole o mascherina sarà obbligatoria' (Di sabato 26 settembre 2020) Su circa 10 mila tamponi oggi nel si registrano 219 casi di questi 129 sono a e due i decessi. ' Mantenere alta l'attenzione, la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Su circa 10 mila tamponi oggi nel si registrano 219 casi di questi 129 sono a e due i decessi. ' Mantenere alta l'attenzione, la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si ...

Corriere : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato a un evento politico a Formello, nel Lazio, nonostante avesse… - HuffPostItalia : Cade la neve nel Lazio: i fiocchi a settembre non si vedevano da decenni - nzingaretti : Nel Lazio partono le prime gare pubbliche che premiano la presenza delle donne nelle aziende. Siamo i primi in Ital… - lanaturavistad1 : RT @ParchiLazio: È cominciato l'appuntamento con VIVI I PARCHI DEL LAZIO CON I PRODOTTI DI NATURA IN CAMPO alla Città dell'Altra Economia… - Sage79924769 : Anziché parlare a sproposito di Lockdown, ci dica ZINGA, che fine hanno fatto i MILIONI DI EURO anticipati dalla Re… -