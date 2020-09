navi Ong: Luca Casarini accusa il governo giallorosso, blocca i soccorsi civili con motivazioni pretestuose (Di sabato 26 settembre 2020) La Mare Jonio tornerà presto in mare. L'unica nostra tristezza è quella che, finché si proseguirà con i blocchi delle navi, ci saranno ancora molti morti in mare e nessuno ascolterà le loro grida, afferma Casarini Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) La Mare Jonio tornerà presto in mare. L'unica nostra tristezza è quella che, finché si proseguirà con i blocchi delle, ci saranno ancora molti morti in mare e nessuno ascolterà le loro grida, afferma

SeaWatchItaly : 'Accanto a chi salva vite in mare' Grazie al Forum Anti Razzista Palermo, @Amnestysicilia e a tutte le organizzazi… - riggio_carla : RT @riktroiani: Il ministro dell’Interno #Lamorgese ha presentato in CDM la prima bozza di modifica dei #decretisicurezza. Le principali no… - FirenzePost : navi Ong: Luca Casarini accusa il governo giallorosso, blocca i soccorsi civili con motivazioni pretestuose - alex_antony17 : RT @riktroiani: Il ministro dell’Interno #Lamorgese ha presentato in CDM la prima bozza di modifica dei #decretisicurezza. Le principali no… - Gingio5 : @stopcensurainfo Laurearsi e non trovare lavoro. Poiché non fanno concorsi per 'filosofi del diritto' ecco che allo… -

Ultime Notizie dalla rete : navi Ong Migranti infetti sulle navi quarantena. Ma l'ong: "Negati i loro diritti" ilGiornale.it navi Ong: Luca Casarini accusa il governo giallorosso, blocca i soccorsi civili con motivazioni pretestuose

ROMA – Stiamo facendo una campagna di pressione e informazione a tutte le persone su quello che sta accadendo: tutte le navi sono di fatto bloccate dal governo italiano. Così all’Adnkronos Luca Casari ...

Migranti: continua lo sbarco da nave Alan Kurdi a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 26 SET - Continua al porto industriale di Olbia lo sbarco dei migranti approdati ieri mattina con la nave Alan Kurdi, imbarcazione della Ong tedesca Sea Eye. Ieri i primi a essere fatt ...

ROMA – Stiamo facendo una campagna di pressione e informazione a tutte le persone su quello che sta accadendo: tutte le navi sono di fatto bloccate dal governo italiano. Così all’Adnkronos Luca Casari ...(ANSA) - OLBIA, 26 SET - Continua al porto industriale di Olbia lo sbarco dei migranti approdati ieri mattina con la nave Alan Kurdi, imbarcazione della Ong tedesca Sea Eye. Ieri i primi a essere fatt ...