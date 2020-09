Napoli, tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri (Di sabato 26 settembre 2020) Lo spettro del Covid-19 torna pesantemente ad aleggiare sul campionato di Serie A 2020/2021, con i nuovi casi di positività emersi in alcuni club. L’ultimo in ordine temporale è quello che vede coinvolto il portiere del Genoa Mattia Perin, evento che ha portato allo spostamento della gara tra i rossoblù e il Napoli dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di domani. A tal proposito la società partenopea ha voluto precisare che, all’interno del club, non risultano esserci casi di positività al Coronavirus: “Dopo i tamponi effettuati nella giornata ieri, tutti i componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al Covid-19”. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Lo spettro del-19 torna pesantemente ad aleggiare sul campionato di Serie A 2020/2021, con i nuovi casi di positività emersi in alcuni club. L’ultimo in ordine temporale è quello che vede coinvolto il portiere del Genoa Mattia Perin, evento che ha portato allo spostamento della gara tra i rossoblù e ildalle ore 15:00 alle ore 18:00 di domani. A tal proposito la società partenopea ha voluto precisare che, all’interno del club, non risultano esserci casi di positività al Coronavirus: “Dopo inella giornatai componenti del gruppo squadra sono risultatial-19”.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha fatto sapere che tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ieri ai tamponi e tutti sono risultati negativi al Covid-19. Gli azzurri ...

