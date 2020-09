Napoli | il Mattino | “Paura del Covid | la società non vuole mandare giocatori in Nations League”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) La bomba arriva dalle pagine de “Il”, quotidiano da sempre in prima linea sulle notizie riguardanti il. Il club partenopeo di Aurelio De Laurentiis starebbe infatti pensando di noni proprinelle rispettive nazionali per i match diLeague in programma a cavallo del weekend del prossimo 11 ottobre. “L’allarme lanciato dalla commissaria europea alla Salute – si legge – costringe i club a una pausa di riflessione. Ed è De Laurentiis che non sta nascondendo la sua preoccupazione in una serie di colloqui con altri club di Serie A.” Il-19 quindi fa riflettere il, che non vorrebbe dover pagare il prezzo di contagi avvenuti fuori dal gruppo squadra durante la sosta per le ...