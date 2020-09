Napoli-Genoa spostata alle 18: il motivo (Di sabato 26 settembre 2020) La partita tra Napoli e Genoa si giocherà alle 18 di domenica 27 settembre, e non più alle 15 come inizialmente previsto. Il motivo? Il caso di positività al Covid di Perin. Il portiere salterà così la trasferta, è tutto il Genoa dovrà così sottoporsi ad un altro giro di tamponi. Ecco perchè la gara è stata spostata: per dare il te tempo di ottenere i risultati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 settembre 2020) La partita trasi giocherà18 di domenica 27 settembre, e non più15 come inizialmente previsto. Il? Il caso di positività al Covid di Perin. Il portiere salterà così la trasferta, è tutto ildovrà così sottoporsi ad un altro giro di tamponi. Ecco perchè la gara è stata: per dare il te tempo di ottenere i risultati. L'articolo proviene da Italia Sera.

TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport… - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - ilcirotano : Perin positivo al Covid, Napoli-Genoa spostata alle 18 di domani - - italiaserait : Napoli-Genoa spostata alle 18: il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa posticipata alle 18: i liguri attendono i risultati dei tamponi Sky Sport Perin positivo al Covid, Napoli-Genoa spostata alle 18 di domani

La squadra ligure è stata sottoposta a tampone e soltanto in serata riceverà gli esiti. Rinviata a domani la partenza per la Campania e quindi anche l’inizio del match, inizialmente previsto per le 15 ...

Perin positivo, rinviata alle ore 18 la partita tra Napoli e Genoa in programma al San Paolo

E’ cambiato l’orario d’inizio di Napoli-Genoa. Il match in programma al San Paolo domani, previsto inizialmente per le ore 15,00, si giocherà alle ore 18.00. E’ quanto si apprende dal sito della Lega ...

La squadra ligure è stata sottoposta a tampone e soltanto in serata riceverà gli esiti. Rinviata a domani la partenza per la Campania e quindi anche l’inizio del match, inizialmente previsto per le 15 ...E’ cambiato l’orario d’inizio di Napoli-Genoa. Il match in programma al San Paolo domani, previsto inizialmente per le ore 15,00, si giocherà alle ore 18.00. E’ quanto si apprende dal sito della Lega ...