Napoli-Genoa | la partita viene posticipata | fischio d’inizio alle 18

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 settembre 2020) L'allarme è scattato per. Infatti i rossoblu hanno dovuto fare i conti con la positività al Coronavirus da parte di Mattia Perin. Il portiere è stato costretto a letto con la febbre e dovrà rimanere in quarantena per 15 giorni. Al contempo, però, è stato necessario posticipare la partenza per la Campania da parte della squadra ligure prevista per oggi pomeriggio, in modo da permettere esami approfonditi al resto della rosa.caption id="attachment 924893" align="alignnone" width="1024" Perin (getty images)/captionPOSTICIPOProprio per agevolare la trasferta al, è stato stabilito che la gara di domani acambierà orario. Non piùore 15 come stabilito inizialmente, ma18. ...