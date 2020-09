Napoli, chiude la prima scuola: studente trovato positivo al coronavirus (Di sabato 26 settembre 2020) A Napoli una scuola è stata chiusa dopo che uno studente è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del primo caso nella città partenopea. A Napoli, una scuola è stata costretta a chiudere dopo che uno studente è risultato positivo al coronavirus. Si tratta del primo caso nella città partenopea dopo la riapertura degli edifici … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Aunaè stata chiusa dopo che unoè risultatoal. Si tratta del primo caso nella città partenopea. A, unaè stata costretta are dopo che unoè risultatoal. Si tratta del primo caso nella città partenopea dopo la riapertura degli edifici … L'articolo proviene da .

