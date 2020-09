MotoGP Barcellona, Bagnaia: "Soffriamo il grip, ma bene o male ci stiamo risollevando" (Di sabato 26 settembre 2020) Non certo il ritratto della felicità Pecco Bagnaia dopo le qualifiche di oggi, chiuse con una mesta 14posizione a quasi 4 decimi dal crono fatto segnare dal suo compagno di squadra Miller. Un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) Non certo il ritratto della felicità Peccodopo le qualifiche di oggi, chiuse con una mesta 14posizione a quasi 4 decimi dal crono fatto segnare dal suo compagno di squadra Miller. Un ...

SkySportMotoGP : ?? Abbiamo una wild-card inattesa per Barcellona (-45' #FP2) Il LIVE ? - Eurosport_IT : MORBIDELLIIIIIIIIIIII ???????? Prima pole in carriera per il 'Morbido'! È festa Yamaha a Barcellona con Quartararo 2… - SkySportMotoGP : ESCLUSIVO: @antonioboselli ha fermato nel paddock di Barcellona @marcmarquez93 ?? ?? @MotoGP #CatalanGP #SkyMotori… - motorboxcom : #MotoGP le parole di #Morbidelli (il poleman), #Rossi (terzo), #Petrucci, #Bagnaia e #Dovizioso dopo le qualifiche… - Reemul64 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Maverick #Vinales ha donato un casco speciale per una raccolta fondi. Lo scopo è aiutare la ricerca contro il Cor… -