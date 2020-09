Moschino, la sfilata Primavera-estate 2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Sfila a Milano la collezione Primavera-estate 2021 di Moschino, presentata con un video che, quasi con nostalgia, riecheggia le presentazioni di un tempo che fu: le eleganti marionette-indossatrici, create da The Jim Henson Creature Shop, attraversano i saloni che fanno da set ad un défilé dallo stile classico. Come le modelle, anche abiti, borse, scarpe e tutti gli accessori, sono stati ridotti alle misure di una marionetta. Ad ammirarli un pubblico anch’esso di marionette, nel quale non è difficile riconoscere alcuni volti stranoti. Insomma, secondo il direttore creativo Jeremy Scott, per Moschino la ripartenza può (o forse deve) avvenire anche cominciando dalle piccole cose. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 settembre 2020) Sfila a Milano la collezione Primavera-estate 2021 di Moschino, presentata con un video che, quasi con nostalgia, riecheggia le presentazioni di un tempo che fu: le eleganti marionette-indossatrici, create da The Jim Henson Creature Shop, attraversano i saloni che fanno da set ad un défilé dallo stile classico. Come le modelle, anche abiti, borse, scarpe e tutti gli accessori, sono stati ridotti alle misure di una marionetta. Ad ammirarli un pubblico anch’esso di marionette, nel quale non è difficile riconoscere alcuni volti stranoti. Insomma, secondo il direttore creativo Jeremy Scott, per Moschino la ripartenza può (o forse deve) avvenire anche cominciando dalle piccole cose.

