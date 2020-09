Morbidelli in pole nel Gp di Catalogna davanti a Quartararo e Rossi (Di sabato 26 settembre 2020) MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Franco Morbidelli scatterà dalla pole position nel Gran Premio di Catalogna, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Montmelò. Il pilota italiano (Petronas Yamaha) precede tutti in qualifica con l'ultimo attacco, fermando il cronometro in 1'38″798. “E' una bellissima sensazione, avevo particolarmente voglia di andare forte oggi. Già dall'inizio ho capito che si poteva fare bene”, esulta Morbidelli. Partiranno al suo fianco in prima fila Fabio Quartararo con il secondo tempo e Valentino Rossi col terzo (+0″331). “Morbidelli è andato molto forte oggi, non so come abbia fatto. Io sono contento di essere in prima fila, è perfetto ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020) MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francoscatterà dallaposition nel Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Montmelò. Il pilota italiano (Petronas Yamaha) precede tutti in qualifica con l'ultimo attacco, fermando il cronometro in 1'38″798. “E' una bellissima sensazione, avevo particolarmente voglia di andare forte oggi. Già dall'inizio ho capito che si poteva fare bene”, esulta. Partiranno al suo fianco in prima fila Fabiocon il secondo tempo e Valentinocol terzo (+0″331). “è andato molto forte oggi, non so come abbia fatto. Io sono contento di essere in prima fila, è perfetto ...

