Mondiali ciclismo Imola | nella gara in linea femminile vince van der Breggen

(Di sabato 26 settembre 2020) L'olandese Anna van derha fatto il vuoto in salita a 40 km dall'arrivo nell'autodromo di, nessuna delle avversarie è riuscita a rispondere alla sua progressione e l'olandese, già ...

matteosalvinimi : Vittoria italiana ai mondiali di ciclismo! Filippo Ganna, 24 anni di Verbania, campione del mondo della cronometro!… - LiaCapizzi : ORO di Filippo Ganna nella cronometro ai Mondiali di Ciclismo di Imola. Che impresa! Il 24enne piemontese 'volante'… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Filippo Ganna vince la crono maschile 2° il belga Van Aert, 3° lo svizzero Kung… - 0Cicerone : RT @paoloigna1: Straordinario bis della #VanderBreggen e dominio dell'Olanda solo la nostra #LongoBorghini si è inserita al terzo posto htt… - sportli26181512 : Mondiali Imola: a Van der Breggen la prova in linea elite donne. Bronzo Longo Borghini: Anna van der Breggen ha vin… -

Dopo l’oro di Filippo Ganna nella cronometro, arriva il bronzo di Elisa Longo Borghini. I Mondiali di Imola si confermano terra di conquista per i portacolori del Vco, una piccola provincia che sale a ...Sempre e solo Olanda nei Mondiali di ciclismo su strada al femminile. Quarto titolo consecutivo per la nazionale orange nella prova in linea tra le donne: ad Imola però la scena se la prende tutta Ann ...