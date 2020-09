Milano: rinnovato il pronto soccorso pediatrico del Buzzi (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 set. (Adnkronos) - L'ospedale dei Bambini Buzzi di Milano ha un nuovo e più accogliente pronto soccorso pediatrico. La struttura è stata inaugurata oggi e rinnovata nel rispetto delle norme di sicurezza sul Covid. "Il pronto soccorso – sottolinea l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, - assicura un maggior comfort ai piccoli pazienti e ai loro genitori". I lavori sono stati eseguiti dall'associazione Obm Ospedale dei Bambini Milano - Buzzi Onlus. "La sala d'attesa mette ancora di più il bambino al centro delle cure, permettendogli così di affrontare la visita o il ricovero con la maggior serenità possibile. Quello di mettere la persona al centro è, da sempre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020), 26 set. (Adnkronos) - L'ospedale dei Bambinidiha un nuovo e più accogliente. La struttura è stata inaugurata oggi e rinnovata nel rispetto delle norme di sicurezza sul Covid. "Il– sottolinea l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, - assicura un maggior comfort ai piccoli pazienti e ai loro genitori". I lavori sono stati eseguiti dall'associazione Obm Ospedale dei BambiniOnlus. "La sala d'attesa mette ancora di più il bambino al centro delle cure, permettendogli così di affrontare la visita o il ricovero con la maggior serenità possibile. Quello di mettere la persona al centro è, da sempre, ...

Ospedale Buzzi, ecco il nuovo Pronto Soccorso pediatrico

Ospedale Buzzi, ecco il nuovo Pronto Soccorso pediatrico

Milano, 26 settembre 2020 - L'Ospedale del Bambino Vittore Buzzi di Milano ha un nuovo e più accogliente Pronto Soccorso Pediatrico. La struttura è stata inaugurata oggi alla presenza degli assessori ...

