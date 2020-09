Milan su Hauge | l' agente | ' Interessamenti saliti alle stelle'

DiMarzio : Dopo il gol di ieri sera, il #Milan punta #Hauge del #BodoGlimt - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan subito stregato da Hauge. Offerta da 4 milioni al Bodo Glimt - SkySport : 3º TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN – BODO GLIMT 3-2 Risultato finale ? ? #Junker (15’) ? #Calhanoglu… - Milannews24_com : Jens Petter Hauge e il Milan: un amore in 90 minuti - mercatoymercado : RT @Sport_Mediaset: #Milan , operazione lampo per l'attacco: si tratta #Hauge del #BodoGlimt Il giocatore è piaciuto molto a #Maldini: già… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hauge

Sulle tracce di Erling Haaland. Con la speranza, per il calcio norvegese, di poter contare su un altro straordinario talento. La Nazionale scandinava, ormai da tempo, si coccola la punta del Borussia ...Colpo di fulmine sul mercato per il Milan. I rossoneri sono infatti rimasti stregati da Jens-Petter Hauge, l’attaccante norvegese del Bodo/Glimt affrontato giovedì sera in Europa League a San Siro nel ...