Milan | Hauge ha colpito i rossoneri | il norvegese del Bodo Glimt può arrivare in Serie A

(Di sabato 26 settembre 2020) Il 20enne Jes Petterè stato il migliore delcontro il. Isono pronti a investire 4 milioni, i norvegesi ne chiedono almeno sei. Jens Petterpotrebbe essere il quarto calciatoretesserato dal. I più anziani ricorderanno Bredesen, protagonista dello scudetto del ’57, più recente Nilsen, terzino di qualche apparizione nel 1997/98 mentre l’attaccante Strand Larsen ha fatto solo qualche breve apparizione in Primavera. Il talento delProprio giovedì sera, nel match preliminare per l’accesso all’Europa League, i dirigentisono rimasti impressionati dal talento del ...

DiMarzio : Dopo il gol di ieri sera, il #Milan punta #Hauge del #BodoGlimt - AntoVitiello : Il norvegese #Hauge è stato proposto al #Milan. I rossoneri lo conoscevano bene da mesi grazie alle relazioni degli… - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan subito stregato da Hauge. Offerta da 4 milioni al Bodo Glimt - LOKAJAYA58 : RT @AntoVitiello: Il norvegese #Hauge è stato proposto al #Milan. I rossoneri lo conoscevano bene da mesi grazie alle relazioni degli scout… - Sanguerossoner : RT @AntoVitiello: Il norvegese #Hauge è stato proposto al #Milan. I rossoneri lo conoscevano bene da mesi grazie alle relazioni degli scout… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hauge

Colpo di fulmine sul mercato per il Milan. I rossoneri sono infatti rimasti stregati da Jens-Petter Hauge, l’attaccante norvegese del Bodo/Glimt affrontato giovedì sera in Europa League a San Siro nel ...Sulle tracce di Erling Haaland. Con la speranza, per il calcio norvegese, di poter contare su un altro straordinario talento. La Nazionale scandinava, ormai da tempo, si coccola la punta del Borussia ...