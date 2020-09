Michela Murgia distrugge Salvini in diretta tv: “Muso unto di porchetta” | VIDEO (Di sabato 26 settembre 2020) Michela Murgia distrugge Salvini in diretta tv: “Muso unto di porchetta” Michela Murgia ieri sera ha partecipato come ospite al programma Otto e Mezzo su La7. La scrittrice ha dialogato con Lilli Gruber focalizzandosi sul risultato elettorale alle regionali di Matteo Salvini. “Penso che anche dentro la Lega una parte dell’elettorato si sia stufata di personaggi grotteschi. Infatti non ha perso la Lega, ha perso Salvini. Dentro la Lega c’è una richiesta di maggiore serietà, non di moderazione. Purtroppo questo dalla Lega non lo possiamo pretendere”. Ma la frase rivolta al Leader della Lega che ha suscitato una tempesta d’insulti sul web è stata ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020)intv: “Musodi porchetta”ieri sera ha partecipato come ospite al programma Otto e Mezzo su La7. La scrittrice ha dialogato con Lilli Gruber focalizzandosi sul risultato elettorale alle regionali di Matteo. “Penso che anche dentro la Lega una parte dell’elettorato si sia stufata di personaggi grotteschi. Infatti non ha perso la Lega, ha perso. Dentro la Lega c’è una richiesta di maggiore serietà, non di moderazione. Purtroppo questo dalla Lega non lo possiamo pretendere”. Ma la frase rivolta al Leader della Lega che ha suscitato una tempesta d’insulti sul web è stata ...

