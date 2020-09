“Mi ha tolto tutto”. Sabrina Ferilli, un clamoroso sfogo: le “angherie” della De Filippi, un caso a Mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) “Mi ha tolto qualsiasi autore così che io non sappia nulla. Sono in balia sua e degli autori che le vanno dietro”. Sabrina Ferilli si è sfogata in un'intervista rilasciata a Davide Maggio in cui ha parlato di Maria De Filippi e soprattutto di come si coniuga il loro rapporto storico all'interno di Tu si que vales. La trasmissione di Canale 5 è la leader del sabato sera grazie al connubio di divertimento e simpatia che non annoia mai i telespettatori: e poi il cast è perfettamente assortito, con la presenza della Ferilli che significa gag assicurate con la De Filippi. Lo scorso sabato Sabrina si è però offesa per uno scherzo che le ha messo molta paura e per un po' ha tenuto il muso a Maria, me la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Mi haqualsiasi autore così che io non sappia nulla. Sono in balia sua e degli autori che le vanno dietro”.si è sfogata in un'intervista rilasciata a Davide Maggio in cui ha parlato di Maria Dee soprattutto di come si coniuga il loro rapporto storico all'interno di Tu si que vales. La trasmissione di Canale 5 è la leader del sabato sera grazie al connubio di divertimento e simpatia che non annoia mai i telespettatori: e poi il cast è perfettamente assortito, con la presenzache significa gag assicurate con la De. Lo scorso sabatosi è però offesa per uno scherzo che le ha messo molta paura e per un po' ha tenuto il muso a Maria, me la ...

