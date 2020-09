Meteo Maremma: paura per la frana a Montieri, "Chiediamo lo stato di calamità" (Di sabato 26 settembre 2020) Montieri, Grosseto,, 26 settembre 2020 - Una frana di fango e detriti. E una tragedia solo sfiorata . Montieri, piccolo borgo delle Colline Metallifere, si è svegliato ieri mattina con la maggior ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 settembre 2020), Grosseto,, 26 settembre 2020 - Unadi fango e detriti. E una tragedia solo sfiorata ., piccolo borgo delle Colline Metallifere, si è svegliato ieri mattina con la maggior ...

ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le previsioni del weekend - #GROSSETO – L’estate è ormai lontana e l’ultimo weekend di autun… - GrossetoNotizie : Maltempo: prorogata allerta meteo gialla per temporali - ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le previsioni del 25 settembre #GROSSETO – La Maremma resta nella morsa del maltempo: vene… - ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le previsioni del 23 settembre #GROSSETO – Piove ancora in Maremma. Quella di giovedì 24 s… - GrossetoNotizie : Maltempo: prorogata allerta meteo gialla per piogge e temporali -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Maremma Meteo Maremma: paura per la frana a Montieri, "Chiediamo lo stato di calamità" LA NAZIONE Maltempo, oltre mille interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono più di 1.000 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando il Nord Italia e il versante tirrenico della penisola. Part ...

Castelnuovo: il Comune ringrazia chi ha lavorato nell'emergenza maltempo

“Ringraziamo tutti i dipendenti comunali, la Polizia municipale, le forze dell’ordine, la Protezione civile della Provincia di Siena e i volontari delle nostre associazioni che, fin dalle prime ore de ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono più di 1.000 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando il Nord Italia e il versante tirrenico della penisola. Part ...“Ringraziamo tutti i dipendenti comunali, la Polizia municipale, le forze dell’ordine, la Protezione civile della Provincia di Siena e i volontari delle nostre associazioni che, fin dalle prime ore de ...