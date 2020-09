METEO Italia. MALTEMPO e PIOGGIA sino ad inizio settimana, poi tregua (Di sabato 26 settembre 2020) METEO sino AL 2 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è stretta nella morsa di una circolazione ciclonica, generata dall’affondo sul Mediterraneo di correnti nord-atlantiche particolarmente fredde ed instabili. I contrasti esplosivi rispetto alla massa d’aria preesistente hanno esaltato gli effetti della perturbazione, favorendo MALTEMPO con rovesci e temporali anche intensi, accompagnati persino da fenomeni vorticosi. Il flusso d’aria fredda, di origine groenlandese, ha provocato un autentico tracollo delle temperature, tanto da consentire il ritorno della neve sulle Alpi e sull’Appennino Centro-Settentrionale. La depressione, posizionata tra i mari Italiani e la Penisola Balcanica, continuerà a richiamare masse d’aria ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 settembre 2020)AL 2 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’è stretta nella morsa di una circolazione ciclonica, generata dall’affondo sul Mediterraneo di correnti nord-atlantiche particolarmente fredde ed instabili. I contrasti esplosivi rispetto alla massa d’aria preesistente hanno esaltato gli effetti della perturbazione, favorendocon rovesci e temporali anche intensi, accompagnati perda fenomeni vorticosi. Il flusso d’aria fredda, di origine groenlandese, ha provocato un autentico tracollo delle temperature, tanto da consentire il ritorno della neve sulle Alpi e sull’Appennino Centro-Settentrionale. La depressione, posizionata tra i marini e la Penisola Balcanica, continuerà a richiamare masse d’aria ...

