Meteo Italia, a Ottobre subito un altro forte PEGGIORAMENTO (Di sabato 26 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il balletto modellistico è cominciato, come preannunciato ieri prima di arrivare al trend Meteo climatico definitivo della prima settimana di Ottobre avremmo assistito a svariati aggiustamenti. La traiettoria delle Depressioni del Nord Atlantico sarà essenziale nel dipingere lo scenario Meteorologico sul Mediterraneo. Ciò che però è importante evidenziare è che rispetto a 24 ore fa c’è sostanziale accordo. Accordo nel proporre una collocazione depressionaria a ridosso delle Isole Britanniche, con conseguente estensione del flusso zonale – oceanico che dir si voglia – sui nostri mari. Oltre alla variabilità tipicamente autunnale, a questo punto potrebbe verificarsi un nuovo severo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il balletto modellistico è cominciato, come preannunciato ieri prima di arrivare al trendclimatico definitivo della prima settimana diavremmo assistito a svariati aggiustamenti. La traiettoria delle Depressioni del Nord Atlantico sarà essenziale nel dipingere lo scenariorologico sul Mediterraneo. Ciò che però è importante evidenziare è che rispetto a 24 ore fa c’è sostanziale accordo. Accordo nel proporre una collocazione depressionaria a ridosso delle Isole Britanniche, con conseguente estensione del flusso zonale – oceanico che dir si voglia – sui nostri mari. Oltre alla variabilità tipicamente autunnale, a questo punto potrebbe verificarsi un nuovo severo ...

